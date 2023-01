A crónica de Miguel Barbosa sobre a 4.ª etapa do Dakar: «Decisão da FIA pode despoletar uma eventual 'guerra'»

A carregar o vídeo ...

"Hoje, a quarta etapa do Rally Dakar 2023 ficou marcada por muita areia, muitas dunas. Passámos por lá o ano passado e as dunas são muito difíceis de transpor. Foi um dia agridoce para os portugueses.Nas motas, Joaquim Rodrigues sofreu uma queda e fica fora de prova. Rui Gonçalves e António Maio ficaram mais para trás. Barreda Bord está a fazer uma excelente prova, venceu na etapa de hoje. Na geral, os primeiros seis lugares estão separados por apenas 10 minutos.



Dia positivo para João Ferreira, na categoria T3, hoje sem registo de problemas, a brilhar, ele que chegou a liderar grande parte da especial, acaba a etapa num segundo lugar.



Nos carros a vitória do dia coube a Sebastien Loeb. A ele seguiram-se os dois Audi. Stéphane Peterhansel entrou muito bem na especial. Eu acho que há um grande potencial para os Audi. Hoje devido a uma decisão da FIA, baseada na Balance of Performance que já aqui falei, vão ser beneficiados com mais potência, o que pode despoletar uma eventual "guerra" entre as equipas. Vamos ver o que se segue. Na geral Nasser Al-Attiyah continua a liderar.



De destacar a prestação de Lucas Moraes. É um piloto muito conhecido dos portugueses por ter feito a Baja Portalegre, é muito rápido, tem estado consistente no Dakar, entre os 10 primeiros, ocupa neste momento o 6º lugar da geral auto, neste que é seu primeiro Dakar, o que é surpreendente por ser um piloto que vem do motocross. Amanhã disputa-se a quinta etapa, mais uma em torno de Há’il, onde se prevê mais dunas e mais areia. Ainda há muito Dakar pela frente, muitas etapas difíceis. Vamos acompanhando".