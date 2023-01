A carregar o vídeo ...

O comentário do piloto Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, a mais uma jornada no Dakar'2023, esta marcada pelo duplo percalço da Audi, que perdeu de uma assentada Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz. Miguel Barbosa fala numa etapa que causou mossa e que confirmou Nassar Al-Attiyah como o "rei em etapas de areia com dunas difíceis de transpor".