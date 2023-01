A crónica de Miguel Barbosa: dia de descanso no Rally Dakar 2023

A carregar o vídeo ...

O comentário do piloto Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, sobre a 45.ª edição do Rally Dakar, a quarta que se disputa na Arábia Saudita. "Embora hoje seja o dia de descanso no Rally Dakar, a verdade é que é difícil conseguir descansar porque se sente uma quebra no ritmo da primeira semana de prova. É um dia dedicado essencialmente a fazer uma revisão mais profunda às máquinas", disse.