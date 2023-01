A crónica Miguel Barbosa sobre o Dakar'2023: «Hoje foi uma etapa feliz para os portugueses»

A carregar o vídeo ...

O comentário do piloto português Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, sobre a 9.ª etapa do Rally Dakar 2023.



"Joan Barrada Bort que vinha a fazer uma excelente corrida cai e abandona a prova. Carlos Sainz capotou logo nos quilómetros iniciais da etapa de hoje, numa manhã que se verificou muito atribulada. Hoje foi uma etapa feliz para os portugueses. Nos T3 Guillaume de Mevius, o líder da geral desta categoria, cavou um fosso para Austin Jones e abre uma vantagem preciosa. Nos auto etapa hoje dominada pelos Hunter da Prodrive, Sebastien Loeb, Vaidotas Zala, navegado pelo português Paulo Fiúza e Guerlain Chicherit a fazer o 3º lugar. Foi mais uma etapa para mostrar que ainda tudo está em aberto no Dakar, com alguns percalços a registar da parte de alguns pilotos. Henk Lategan danificou o amortecedor, necessitou de esperar por ajuda, mas consegue manter-se nas primeiras posições da geral. Nasser Al-Attiyah perde algum tempo, mas mantém-se na liderança. Lucas Moraes, a sensação deste Dakar, ascende ao 2º lugar, numa semana que promete ser bastante complicada", disse.