O futebol brasileiro é rico em imagens espetaculares de golos ou fintas, mas também o pode ser... em insólitos. Basta ver a marcação da linha do círculo de meio-campo no jogo entre Cambé e o Paranavaí, da 3.ª divisão, no Paraná, e perceber que de círculo... tinha pouco ou nada! O clube da casa justificou-se após o encontro, dizendo que a culpa foi do jardineiro [Vídeo Youtube]