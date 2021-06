A carregar o vídeo ...

O Euro'2020 arranca esta noite e Dolores Aveiro já entrou no espírito. Equipada a rigor, com a camisola do filho, a mãe de Cristiano Ronaldo aparece nas redes sociais a dançar ao som de uma música criada em alusão a uma frase dita por CR7 no desempate por penáltis diante da Polónia, no Euro'2016.