A declaração de Jorge Jesus a Record sobre Reinier que está a criar agitação nos adeptos do Flamengo

A carregar o vídeo ...

Quando Record confrontou Jorge Jesus com a acusação de que não apostou na formação quando esteve no Benfica, o treinador respondeu dando o exemplo de três jovens que lançou no Flamengo. Jesus disse mesmo que um deles vai ser vendido em breve para um grande clube e por muito dinheiro. Embora não tenha dito o nome, o facto de ter falado na idade do jogador está a causar agitação no Brasil. Trata-se de Reinier.