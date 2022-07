A deliciosa reação de Mick Schumacher ao saber que tinha sido o piloto do dia

A carregar o vídeo ...

A pouco e pouco, Mick Schumacher parece estar a começar a mostrar o talento que se lhe apontava e que, para todos os efeitos, o colocou na Fórmula 1. Este domingo, foi 6.º no Grande Prémio da Áustria, alcançou o melhor resultado da carreira e acabou por ser escolhido como o piloto do dia. Ora, Mick apenas soube da atribuição do prémio quando estava a falar com a imprensa e a reação... é incrível.