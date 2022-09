A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo era o rosto mais visível do desânimo da Seleção Nacional após o desaire diante da Espanha e a forma como deixou o terreno de jogo diz bem do seu estado de espírito. O capitão chegou mesmo a tirar a braçadeira pouco depois do apito final, tendo-a lançado para um elemento da equipa técnica que estava junto à linha lateral.