A emoção de miúdo sírio que conheceu Ronaldo: «Quando o vi pensei que era um sonho»

Já aqui tínhamos mostrado um primeiro vídeo do momento em que Nabil Saeed , um menino sírio de apenas 10 anos, que foi resgatado com vida dos escombros do sismo que no último mês abalou a Síria e a Turquia, conheceu Cristiano Ronaldo. Agora mostramos mais imagens do momento, em especial a emoção do pequeno adepto sírio quando viu CR7 a partir das bancadas. "Quando vi o Ronaldo, pensei que era um sonho. Não conseguia acreditar. Rezo a Deus para que isto não seja um sonho. Desejo que todos tenham a oportunidade de estar com o Ronaldo. Ele é uma pessoa tão simpática", disse o pequeno Nabil, à Reuters.