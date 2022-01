A emocionada mensagem de Pelé para Cristiano Ronaldo que já teve resposta

A carregar o vídeo ...

O lendário Pelé felicitou Cristiano Ronaldo, distinguido ontem com um prémio especial na gala da FIFA 'The Best', e desejou abraçar pessoalmente em breve o atual melhor marcador de seleções nacionais. O internacional português não perdeu a oportunidade de responder no Instagram do antigo craque brasileiro: "Quando o Pelé fala, o mundo ouve. É impossível não ficar emocionado quando uma pessoa tão espetacular mostra o seu respeito e admiração por mim. Um herói eterno, um mito de todas as gerações e uma verdadeira lenda do desporto. Como ele disse sabiamente, estamos todos na mesma equipa: na equipa do futebol! Obrigado, Pelé! Espero vê-lo muito em breve, para que possamos sorrir juntos e falarmos deste jogo que amamos", escreveu CR7 [Vídeo Instagram Pelé]