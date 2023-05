A carregar o vídeo ...

Após 12 temporadas, Alberto Zapater colocou um ponto final na sua passagem pelo Real Saragoça. O experiente médio, que abandona o clube de formação aos 37 anos, foi alvo de uma grande homenagem no relvado logo após o final do jogo com o Tenerife, perante os adeptos do Real Saragoça nas bancadas, e não escondeu a emoção pelo adeus. [Vídeo: LaLiga SmartBank/Twitter]