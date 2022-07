A emocionante palestra de Arteta que 'acordou' o Arsenal em 2021/22

A carregar o vídeo ...

O Arsenal revelou esta quarta-feira mais um trailer da série All or Nothing, da Amazon, na qual mostra um dos momentos mais emotivos da época, quando, depois de um arranque para esquecer, com três derrotas seguidas, Mikel Arteta decidiu 'acordar' o grupo com uma palestra bastante emocional. O espanhol recordou o momento complicado que passou, por conta de um problema cardíaco, e a verdade é que teve o seu efeito, já que os gunners venceram três jogos seguidos e estiveram imbatíveis durante oito.



"Equipas de alto rendimento todas têm algo em comum: conseguem resultados. Nasci com um grave problema cardíaco. Ao fim de dois anos tiveram de tentar salvar a minha vida, até que tive a oportunidade de ter a minha primeira operação em Espanha. As equipas de alto rencimento [não têm de ser] uma equipa de futebol ou de basquetebol. Podem ser, por exemplo, uma equipa de emergência médica que trabalha num hospital. Estas equipas têm de estar rodeadas por pessoas que são muito especiais, que estão dispostas as trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E só o fazem por causa de uma razão: porque amam o que fazem. É isso que os move, é esse o seu propósito", começa por dizer, perante o olhar atento e até impressionado de alguns jogadores.



"Vou partilhar algo convosco. Este sou eu, este é o meu estado emocional. Nos últimos 14 dias, de 1 a 10, depois do Manchester City, estava aqui [na área inferior do gráfico que desenhou]. Morto, estava aqui. Tive medo, tinha insegurança, tive a imprensa que matava... De repente, tenho todos os aspetos positivos. Tenho uma família fantástica, uma mulher, três crianças. E outra: o clube. Vocês. Esta semana descobri o meu propósito ou aquilo que me faz querer ser treinador, o que me faz estar nesta indústria, por que tenho de estar com estas pessoas. Por isso, para estes rapazes a única coisa que tenho a dizer é obrigado, muito obrigado a todos. Fizeram de um momento muito difícil a melhor semana da minha carreira no futebol. Acreditem em vocês, pois eu acredito. Vocês são muito bons. A última coisa que quero como treinador é culpar algum de vós nos momentos difíceis. A minha responsabilidade é aguentar com toda a merda. Vamos!", disse o espanhol naquele momento", dando início a uma resposta bastante positiva da equipa, com triunfos diante de Norwich, Burnley e Tottenham.



A série, refira-se, será estrada a 4 de agosto, com o lançamento dos primeiros três episódios. Os seguintes irão ser disponibilizados na semana seguinte.