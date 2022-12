A emotiva despedida de Bryan Ruiz: marcou e deu lugar ao filho que também fez o gosto ao pé

A carregar o vídeo ...

Aos 37 anos, Bryan Ruiz pendurou este sábado definitivamente as chuteiras, fechando uma carreira dourada com um jogo particular entre dois dos seus clube de sempre: o Alajuelense, onde se formou e se retirou, e o Twente, a sua porta na Europa e onde deixou marca. Na primeira parte atuou pelos holandeses e marcou um golo. Na segunda representou os costa-riquenhos e, não tendo marcado, acabou por estar ligado ao golo que fechou o 2-2 final, já que foi substituído pelo autor desse mesmo golo. O seu nome? Mathías Ruiz, de 15 anos. E o apelido não é engana. É mesmo o filho do ex-jogador do Sporting! Haveria forma mais romântica de escrever este adeus?



Nota final para a música que dá som a este vídeo: dá pelo nome de 'Bryan Ruiz' e é da autoria da Banda 11/04 Música Manuda. "Árbitro, não apites por favor, porque o capitão vai embora", ouve-se na letra. Nada mais acertado...