A emotiva mensagem da torre de controlo do aeroporto de Buenos Aires aos campeões mundiais

O avião que transportou a seleção argentina do Qatar para Buenos Aires foi recebido de forma calorosa no país das pampas, mesmo ainda antes de tocar o solo da capital. Da torre de controlo do aeroporto de Ezeiza, a controladora encarregue de guiar a tripulação para o momento da aterragem deixou uma emotiva mensagem e, num gesto que todos agradeceram, autorizou a sobrevoar dois pontos emblemáticos da cidade. "Bem-vindos, campeões do Mundo. Campeões do Mundo estão autorizados a aterrar. Desde a torre de controlo de Ezeiza queremos dar-lhes as boas vindas à Argentina, aos campeões do Mundo e a vocês, querida tripulação, agradecer-lhes por terem sido os responsáveis pelo transporte", ouviu-se.