A enorme festa dos jogadores do Benfica após a vitória em Barcelona para a Liga Jovem da UEFA

A carregar o vídeo ...

O Benfica obteve um importante triunfo em Barcelona e garantiu a presença no playoff de acesso aos oitavos de final da UEFA Youth League, mas poderá terminar o grupo em 1º e apurar-se diretamente caso vença, na última jornada, o Dínamo Kiev. No final do encontro desta tarde, os jogadores das águias celebraram efusivamente a vitória, em comunhão com os adeptos do Benfica que assistiram à partida na Catalunha. [Vídeo: Twitter/Benfiquista a Norte]