A entrada assassina que valeu uma suspensão inédita na Argentina

Na Argentina falam numa suspensão inédita. Milton Leyendecker, defesa do Agropecuario, está impedido de disputar qualquer jogo, seja em que divisão for, devido a esta violenta entrada a Exequiel Zeballos, avançado do Boca, em jogo da Copa da Argentina. Normalmente, segundo os regulamentos, o jogador deve cumprir uma eventual suspensão no torneio no qual o cartão vermelho foi exibido, mas em face do afastamento da sua equipa (0-1), e enquanto se trabalha para chegar a uma decisão, o jogador não poderá representar a sua equipa na Primera Nacional, o segundo escalão do futebol argentino. Quanto a Zeballos, refira-se que o jogador do Boca ficou gravemente lesionado e terá de ficar fora de ação entre três e seis meses.