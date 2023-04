Primeira substituição forçada no Benfica. Uma entrada de Uribe sobre Alexander Bah deixou o lateral direito do Benfica com muitas queixas no joelho esquerdo, sendo forçado a abandonar o terreno. Schmidt lançou o brasileiro Gilberto para o lugar do dinamarquês, que assistiu para aquele que é, até ao momento, o único golo da partida. [Vídeo: VSports]