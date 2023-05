A entrevista de Bruno Fernandes que surpreendeu argentinos: «Que bem falas em castelhano!»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes concedeu esta semana uma entrevista à ESPN e surpreendeu muitos argentinos pela forma praticamente perfeita como se exprime em castelhano. No vídeo em causa, o médio do Manchester United deixou ainda alguns argentinos deliciados, ao assumir a sua preferência pela 'hinchada' do Rosário Central. Mas o que ficou mesmo foi o castelhanho, que lhe valeu vários elogios.