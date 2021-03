A épica reação de Öztürk após saber que ia ser chamado pela primeira vez à seleção turca

A carregar o vídeo ...

Representar o seu país é um dos momentos que todos os jogadores de futebol sonham um dia realizar. Alpaslan Öztürk, lateral do Göztepe, não escondeu toda a felicidade que sentia no momento em que soube que ia ser chamado pela primeira vez à seleção principal da Turquia, para disputar as partidas de qualificação para o Mundial. A captação das imagens tornaram-se virais na Internet, perceba o porquê.