A faceta escondida de Tom Hardy: Ator venceu torneio de jiu-jitsu

A carregar o vídeo ...

Esta faceta não era conhecida do grande público a não ser dos fãs acérrimos de Tom Hardy, ator inglês que se destacou em filmes como Inception, Mad Max: Estrada da Fúria ou Batman: O Cavaleiro das Trevas. Em 2011, o ator inglês, agora com 44 anos, passou a praticar artes marciais por causa do filme Warrior, em que interpreta um lutador de MMA. No último fim-de-semana, colocou os dotes em prática e ganhou dois ouros num torneio de beneficiência de jiu-jitsu, no Reino Unido.