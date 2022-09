A carregar o vídeo ...

O Benfica apurou-se esta quarta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, algo que acontece pelo segundo ano consecutivo, depois de bater as escocesas do Rangers por 2-1 no prolongamento . No final do encontro, foi muita a festa no relvado e nas bancadas do Seixal. [Vídeo: André Antunes Pereira]