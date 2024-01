A carregar o vídeo ...

Momentos após surpreenderem e eliminarem o Villarreal na Taça do Rei de Espanha, os jogadores e membros da equipa técnica do Unionistas, da 3.ª divisão, ficaram a saber que o sorteio dos oitavos de final ditou um confronto com o Barcelona. A festa, como é fácil de imaginar, foi grande. [Vídeo: RFEF]