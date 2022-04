A carregar o vídeo ...

O Benfica apurou-se para a quarta final da Youth League da sua história após derrotar a Juventus por 4-3 nos penáltis , depois do empate a dois golos no final dos 90 minutos. Foi muita a festa nas bancadas do Estádio Colovray e o mesmo se fez sentir no relvado. [Vídeo: Rita Pedroso]