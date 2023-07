«A forma como João Mário se afasta da Seleção para se focar no Benfica não casa com ida para Arábia Saudita»

João Mário vai ser jogador do Benfica na próxima época. O médio foi assediado com os milhões da Arábia Saudita, mas o nosso jornal sabe que não lhe passa pela cabeça deixar as águias no próximo mercado de transferências para rumar ao futebol árabe. Aliás, nesta altura, o médio, de 30 anos, tem bem definido que quer permanecer de águia ao peito em 2023/24. Vítor Pinto, subdiretor de Record, comentou o tema no programa 'Hora Record' da CMTV.