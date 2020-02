A fúria de Dele Alli vista da bancada: até Gedson terá ficado surpreendido

A carregar o vídeo ...

O duelo com o RB Leipzig não correu da melhor forma ao Tottenham e o momento de Dele Alli na hora da substituição acaba por ser a imagem perfeita de uma noite para esquecer para os spurs. Substituído aos 64 minutos, o médio inglês primeiro descarregou a sua fúria numa garrafa de água e depois tirou as suas chuteiras e deu-lhes o mesmo 'tratamento'. Este vídeo, filmado logo atrás do banco, mostra bem a fúria do médio...