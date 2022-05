A 'gaffe' de Jorge Jesus: gabou-se de elogios de Guardiola que eram para o Benfica... de Rui Vitória

A carregar o vídeo ...

Na entrevista no programa 'Bem, amigos', da Sport TV Brasil, Jorge Jesus afirmou que Pep Guardiola deixou elogios ao Benfica orientado por JJ. No entanto, o treinador das águias nessa altura (2016) era... Rui Vitória. As palavras do então treinador do Bayern foram reveladas em 2017 , depois de alemães e portugueses terem medido forças na Liga dos Campeões de 2015/16. "É a melhor organização defensiva que há na Europa neste momento. Mas não é uma equipa defensiva, pelo contrário. Coloca a linha defensiva muito subida e pressiona sem parar. Não deixa espaço entre linhas, não cabe um cabelo entre as duas linhas mais recuadas", disse o técnico catalão na altura.