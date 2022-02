A genial campanha do Estoril com episódio dos tremoços: 'Pack Geraldes' junta agora mini e bilhete

A carregar o vídeo ...

O Estoril aproveitou o sucedido com Francisco Geraldes na Madeira, diante do Marítimo, para fazer uma campanha de promoção do próximo jogo em casa, com o Tondela. Nos Barreiros o médioque lhe foi atirado da bancada e depois, nas redes sociais, comentou que o aperitivo "veio sem uma mini a acompanhar". Pois bem, para o jogo de amanhã o Estoril criou o 'Pack Geraldes': por cinco euros, os adeptos podem juntar uma cerveja ao saco de tremoços e ainda obter um bilhete para o jogo. (Vídeo Estoril)