A gritaria de Rio Ferdinand após primeiro golo de Ronaldo: «Quem disse que ele não era capaz?»

Rio Ferdinand, antigo colega de Cristiano Ronaldo e confesso adepto do Manchester United, teve uma reação eufórica à performance do português na sua estreia contra o Newcastle. O agora comentador desportivo tem sido um fervoroso apoiante do regresso de Ronaldo aos red devils e após os dois golos do português no jogo deste sábado, Ferdinand não perdeu a oportunidade de confrontar todos aqueles que duvidaram das capacidades do avançado de 36 anos. [Créditos: Instagram/Rio Ferdinand]