A hilariante reação de Jorge Jesus num treino do Belenenses: «Tu és esquerdino mas tens dois pés direitos!»

Cândido Costa foi o convidado do último 'Sagrado Balneário', programa do Canal 11 apresentado por António Carraça e Toni. Na primeira parte, exibida na passada sexta-feira, o antigo internacional sub-21 português recordou algumas das histórias mais curiosas da carreira. Uma delas sucedeu no Belenenses, na época 2006/07, e envolveu o treinador Jorge Jesus e o lateral-esquerdo brasileiro Rodrigo Alvim. A segunda parte do programa com Cândido Costa vai para o ar sexta-feira, às 22h50 [Vídeo: Twitter Canal 11]