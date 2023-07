A impagável reação da namorada de Tonali quando conheceu as instalações do Newcastle

A carregar o vídeo ...

O Newcastle revelou esta sexta-feira os bastidores do primeiro dia de Sandro Tonali, ex-jogador do AC Milan, nas instalações do clube inglês e o grande destaque foi... Juliette Pastore. Tudo por causa da reação que a namorada do internacional italiano teve, capturada em vídeo e prontamente reproduzida dezenas de vezes nas redes sociais, quando conheceu pela primeira vez as instalações do Newcastle, principalmente a zona de refeições dos jogadores. [Vídeo: Newcastle]