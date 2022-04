A carregar o vídeo ...

Rio Ferdinand, antigo futebolista inglês que agora é comentador na BT Sport, ficou completamente eufórico com a assistência de Luka Modric para o golo de Rodrygo e com o tento de Karim Benzema, no jogo de ontem do Real Madrid com o Chelsea. Os merengues perderam a partidamas passaram às meias-finais da Champions. (Vídeo BT Sport/Twitter)