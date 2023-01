A carregar o vídeo ...

Eddie Nketiah tem sido uma das grandes figuras do Arsenal esta temporada, especialmente no passado recente, com 6 golos nos últimos seis jogos. Um momento importante e fulgorante do jovem de 23 anos, que será certamente o culminar de um longo processo de transformação física, levado a cabo pelo Athletic Development Club. Os resultados, partilhados no vídeo acima, são impressionantes!