A gozar férias numa embarcação ao largo de Saint-Tropez com os filhos e a namorada, Cristiano Ronaldo partilhou este sábado um vídeo de uma viagem ao fundo do mar. "Hoje acordei e pensei: o que estará a acontecer no mar?! Chamem-me Neptuno", escreveu o craque da Juventus no Instagram, mostrando grande capacidade pumonar. "Por favor não façam isto", pediu ainda o avançado.