O Palmeiras, equipa comandada por Abel Ferreira, mostrou esta noite por que é a equipa que comanda e se destaca no Brasil. Diante do Atlético Goianiense, a equipa paulista até entrou a perder, com um golo aos 29', mas conseguiu dar a volta ainda antes do intervalo, com quatro golos marcados no espaço de... 7 minutos!