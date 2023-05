A insólita estratégia de Rüdiger para distrair Haaland no Real Madrid-Manchester City

A carregar o vídeo ...

Real Madrid e Manchester City empataram (1-1) , esta terça-feira, na 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões, num encontro em que Erling Haaland não foi capaz de colocar em prática o instinto goleador ao qual tem habituado os adeptos - o golo dos citizens foi apontado por De Bruyne. Ora, um dos motivos poderá estar relacionado com o facto do norueguês ter sido vigiado de (muito) perto por Rüdiger, que fez de tudo para distrair o avançado ao longo do encontro. (: Twitter)