A insólita expulsão no Gil Vicente-Vizela: havia duas bolas em campo e Petrov... pontapeou a errada

Corria o minuto 63' quando a equipa do Vizela, encostada às cordas perante as sucessivas ameaças do Gil Vicente, aliviou a bola para o meio-campo adversário. Ora, o esférico foi recolhido por um defesa gilista, mas Sava Petrov, avançado dos visitantes, tentou fazer pressão e acabou por pontapear outro esférico que também estava dentro das quatro linhas, acabando por ver o segundo amarelo.