José Mourinho reviveu esta segunda-feira o 'sabor amargo' de um despedimento , depois de um ano e cinco meses em que não conseguiu dar ao Tottenham o que os 'spurs' pretendiam quando o contrataram. O treinador português reagiu há instantes com um publicação no Instagram: "Eles não me deixam em paz. Até o meu amigo Gary me está a perturbar. É assim a minha vida".