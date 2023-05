A insólita reação de Jota ao saber que Roberto Martínez esteve a vê-lo em Glasgow

A carregar o vídeo ...

No domingo, o português Jota voltou a ser decisivo no Celtic, ao marcar o golo decisivo na vitória por 1-0 sobre o Rangers, em jogo das meias-finais da Taça da Escócia. Foi o 14.º golo da época do avançado de 24 anos, mas provavelmente aquele que surgiu em melhor altura, já que nas bancadas do Hampden Park estava Roberto Martínez. Ora, a questão é que Jota não sabia de nada... Após o encontro, quando questionado sobre a presença do selecionador nacional, o português mostrou-se surpreendido e deixou uma resposta curiosa.



"Está cá? Não sabia disso! Que desfrute do tempo, porque é muito diferente de Portugal, posso garantir", atirou entre risos. Em seguida, quando questionado sobre se gostaria de ir à Seleção, Jota preferiu focar a sua atenção no imediato, que era a vitória sobre o Rangers.