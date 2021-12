A insólita resposta de Abde: «O que é que Xavi me traz novo? Agora é que me apanhaste!»

A carregar o vídeo ...

Abdessamad Ezzalzouli é mais uma das jovens promessas do Barcelona que tem sido aposta de Xavi. O extremo de 19 anos, na reação ao empate a dois golos frente ao Osasuna, foi questionado sobre o que trouxe de novo a chegada de Xavi ao comando técnico dos blaugrana e a resposta foi... inesperada: "agora é que me apanhaste".



Em declarações à televisão do clube, Abde voltou a mostrar-se animado ao confidenciar que o treinador espanhol lhe diz para "encarar" e ele... encara.