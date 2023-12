A inspiradora mensagem natalícia de Sérgio Conceição para todos os portugueses

Questionado pelo jornalista da Sport TV sobre qual a prenda que mais gostaria de receber este Natal, Sérgio Conceição 'abriu' o coração e sublinhou que aquilo que mais deseja não é para si, mas sim para todos os portugueses, em especial a todos aqueles que passam por dificuldades. O treinador do FC Porto não esqueceu ainda as crianças e idosos que conheceu e com quem conversou na última visita ao Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto. [Vídeo: VSports]