«A Internet parou»: Anúncio da contratação de Quaresma deixou redes sociais do V. Guimarães ao rubro

Ricardo Quaresma viu, durante a tarde de segunda-feira, confirmado o seu regresso a Portugal, onde irá representar o Vitória de Guimarães. O anúncio do extremo português apanhou, de tal forma, de surpresa a maior parte dos fãs do jogador que levou as redes sociais do emblema vimaranense ao rubro, com 3.5 milhões de visualizações, quase 100 mil gostos e 20 mil partilhas. "Quem é o maior? O Ricardo", escreveu esta terça-feira o clube, numa publicação onde surge ainda um dos 'tesourinhos' portugueses. [Vídeo: Vitória de Guimarães]