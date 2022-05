A ira de Cavani: recebido em onda de contestação, mostra dedo do meio aos adeptos do United

A carregar o vídeo ...

O Manchester United despediu-se este domingo da Premier League com uma derrota na visita ao Crystal Palace (0-1) e, após o apito final, Cavani - que deverá estar de saída do clube - era um dos mais inconformados. O avançado uruguaio não conseguiu esconder o descontentamento e chegou mesmo a mostrar o dedo do meio a alguns adeptos dos red devils na chegada ao autocarro. (: Twitter)