A justificação de Pol Espargaró para o acidente com Miguel Oliveira

Pol Espargaró recorreu à sua página no Instagram para reagir ao sucedido este domingo no Grande Prémio da Áustria de MotoGP, nomeadamente o incidente que levou ao abandono tanto do espanhol como de Miguel Oliveira. Na sua mensagem, gravada em espanhol e inglês (poderá ouvir ambas no vídeo acima), o piloto da KTM revelou que já falou com o português e que ambos chegaram à conclusão de que não foi culpa de nenhum deles, mas antes um "momento de corrida".