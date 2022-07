A carregar o vídeo ...

Foram rivais anos e anos em Espanha, um a defender as cores do Barcelona e o outro as do Real Madrid. Agora Messi e Sergio Ramos estão juntos no PSG, mas o treino de ontem fez lembrar os 'bons velhos tempos' em Espanha com uma entrada do defesa ao argentino que valeu uma chamada de atenção... [Vídeo AS]