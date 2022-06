A 'malandrice' de Andrew Redmayne antes de se tornar herói nacional da Austrália

A carregar o vídeo ...

Elevado a herói nacional por ter sido figura no desempate por penáltis que colocou a Austrália na fase final do Mundial'2022, Andrew Redmayne foi destaque pela sua dança e insólita forma de celebrar o feito, mas nas últimas horas tem sido falado também por aquilo que fez a Pedro Gallese, o guarda-redes contrário. Tudo aconteceu quando o peruano se dirigiu para a baliza para tentar travar uma cobrança, altura na qual Redmayne reparou na presença de umas notas do rival no chão. Sem meias medidas, o australiano pegou nelas e... atirou-as... para bem longe. Depois do jogo, ao 'The Sydney Morning Herald', assumiu o ato e justificou-o. "Se nós tivéssemos anotações na nossa garrafa e alguém visse, seria atirado para longe também. Sabia o quanto isso significava, era um momento tipo 'matar ou morrer'", declarou o guardião.