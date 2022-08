A carregar o vídeo ...

Mircea Lucescu lamentou o afastamento do Dínamo Kiev desta edição da Liga dos Campeões, depois de sair derrotado da eliminatória com o Benfica. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro na Luz, o técnico romeno da formação ucraniana procurou responder em português às questões colocadas e sublinhou o momento difícil que os seus jogadores atravessam.