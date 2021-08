A mensagem que Christian Eriksen deixou a menina de 9 anos que vai ser operada ao coração

A carregar o vídeo ...

Christian Eriksen enviou uma mensagem à pequena Eve, uma menina inglesa de 9 anos que em breve será sujeita a uma cirurgia ao coração. O jogador do Inter foi contactado pelos pais da criança e respondeu com uma mensagem em vídeo, que depois foi partilhada pela família de Eve no Facebook. "Obrigado pela bela carta, só a li esta noite. Espero que te sintas confortável e confiante com a operação. Nunca é divertido estar no hospital, mas tenho certeza que os médicos sabem o que estão a fazer que e que vão ajudar-te. Tenho certeza que depois vais voltar à vida normal muito rapidamente, como aconteceu comigo. Quero desejar-te tudo de bom e espero que possamos ver-nos no futuro", disse o internacional dinamarquês, a quem foi implantado um desfibrilhador no coração, depois de ter desfalecido em campo durante um jogo do Euro'2020.