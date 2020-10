A carregar o vídeo ...

Nikola Mitrevski, guarda-redes do FC Porto, brilhou (e de que maneira) no triunfo dos azuis e brancos por 25-19 sobre os Szeged em jogo a contar para a 4.ª jornada da Liga dos Campeões de andebol. Veja a monumental defesa do guardião macedónio durante o segundo período da partida. [Vídeo: FC Porto / Twitter]