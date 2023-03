Adeptos do Flamengo contestam Vítor Pereira: «É um pipoqueiro, está aqui só por dinheiro»

A carregar o vídeo ...

Um grupo de adeptos do Flamengo protestou esta sexta-feira em frente ao centro de treinos do clube brasileiro, após os resultados recentes da equipa treinada por Vítor Pereira. O técnico português também foi alvo dos protestos, tendo até direito a uma música onde é chamado de "pipoqueiro" e ainda acusado de representar o emblema do Rio de Janeiro "só por dinheiro". [: ESPN Brasil]